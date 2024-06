Nächste Unwetter im Anmarsch: Wo es heute krachen könnte

Auch heute werden in Österreich wieder stellenweise heftige Gewitter und Unwetter erwartet.

Veröffentlicht am 8. Juni 2024, 11:45 / ©Fotomontage: Thomas Kaiser & Screenshot "GeoSphere Austria"

Bereits in den vergangenen Tagen sind teils heftige Gewitter durch Österreich gezogen. Während am Donnerstag Superzellen über Graz und Wien für teils spektakuläre Bilder gesorgt haben, hat am Freitag ein Hagelunwetter Teile der Südsteiermark und Niederösterreich heimgesucht und für teils beträchtliche Schäden gesorgt. Auch heute ist wieder mit Gewittern und Unwettern zu rechnen.

Schauer und Gewitter folgen in den frühen Nachmittagsstunden

„Ab Mittag werden sich im Bergland erste Quellwolken bilden, gefolgt von Schauern und Gewittern ab den frühen Nachmittagsstunden“, erklärt „Skywarn Austria“ heute auf Facebook. Betroffen seien dabei vor allem die westlichen Teile von Salzburg, das südliche Ober- und Niederösterreich und die Obersteiermark bis zur Rax- und Schneebergregion.

Störungszone kommt ab 14 Uhr aus Westen

Gleichzeitig dürfte dann aber ab 14 Uhr eine Störungszone aus Westen kommen, die Gewitter entlang des nördlichen Alpenhauptkamms organisieren wird. Besonders betroffen werden dabei die nördlichen Bereiche Vorarlbergs und Tirols sein, „bevor sich die Gewitterzellen nach Osten verlagern und ganz Österreich überqueren“, heißt es in dem Posting weiter.

„Überall mit Gewittern zu rechnen, sie werden aber nicht überall auftreten“

Auch die „GeoSphere Austria“ meldet sich auf Facebook zu Wort und erklärt, dass es bereits ab Mittag vom Bergland aus mit „lokalen Gewitterentwicklungen“ losgehe. „Diese können auch kräftig sein und Sturmböen und Hagel bringen. Teilweise ziehen diese auch ins Flachland“, wissen die Meteorologen. Heute sei jedenfalls überall mit Gewittern zu rechnen, „sie werden aber nicht überall auftreten“, erklären die Experten.

Hier entstehen die heftigsten Gewitter

Die heftigsten Gewitter werden aber am Abend und in der ersten Nachthälfte erwartet. Diese dürften Salzburg, Oberösterreich (insbesondere das Salzkammergut) und die Steiermark (im Mur- und Mürztal sowie im Grazer und Weizer Bergland) sowie das Mittelburgenland betreffen. Erst nach Mitternacht werden die Gewitter Österreich in Richtung Osten verlassen, die größten Gefahren würden von Sturmböen von bis zu 100 km/h, Hagel von bis zu vier Zentimetern und Starkregen mit möglichen Überflutungen ausgehen.

Wo es in Tirol am heftigsten werden könnte

Auch das Land Tirol warnt vor den Gewittern und Unwettern, die heute anstehen. Seitens der „GeoSphere Austria“ gibt es für beinahe den gesamten Norden Österreichs eine orange Gewitterwarnung – die zweithöchste Warnstufe. „Laut aktuellen Prognosen ist insbesondere in Regionen nördlich des Inntals sowie im Großraum Wörgl-Kufstein-Fieberbrunn-Hochfilzen mit Unwettern mit Starkregen, Hagelschlag und Sturmböen zu rechnen. Aber auch in den übrigen Regionen Tirols sind Gewitter laut der Wettermodelle wahrscheinlich“, erklärt das Land Tirol in einer Aussendung.

Diese Gefahren drohen bei Unwettern

„Mögliche Gefahren bei Gewitter sind herabfallende Äste bzw. umstürzende Bäume. Im Straßenverkehr besteht zudem erhöhte Unfallgefahr – etwa durch starke Seitenwinde oder Aquaplaning und schlechte Sicht. Beobachten Sie daher die lokalen Wetterentwicklungen genau und reagieren Sie entsprechend“, betont Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement, der zudem ausführt: „Durch die Gewitter kann es zu lokalen Stromausfällen, Straßensperren oder auch Verspätungen und Ausfällen im Öffentlichen Verkehr kommen.“

Verhaltenstipps: Beobachten Sie die lokale Wetterentwicklung und beachten Sie die Blitzgefahr, rechnen Sie mit raschen Entwicklungen und Änderungen der Gewitterzugbahn!

Sichern Sie rechtzeitig bewegliche Gegenstände im Freien (wie z. B. Partyzelte, Trampoline oder Gartenmöbel)! Spannen Sie Sonnenschirme ab und ziehen Sie Markisen ein!

Planen Sie Verspätungen im Straßen-, Schienen- und Flugverkehr ein!

Schließen Sie Fenster, Türen und Garagentore sowie Dachfenster und Lichtkuppeln!

Rechnen Sie mit vorübergehenden Stromausfällen!

Suchen Sie im Freien rechtzeitig Schutz!

Beachten Sie Gewitter- und Sturmwarnungen an Seen!

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.06.2024 um 12:16 Uhr aktualisiert