Verstärkte Grenzkontrollen führen zu langem Stau auf A2

Stau gibt es derzeit an der italienischen Grenze.

Stau gibt es derzeit an der italienischen Grenze.

Veröffentlicht am 8. Juni 2024, 12:33 / ©Leserfoto

Aufgrund des G7-Gipfels in Italien wurde das Schengen-Abkommen vorübergehend außer Kraft gesetzt. Aus diesem Grund werden aktuell Kontrollen an der Grenze zu unserem Nachbarland durchgeführt. Dies sorgt unter anderem für einen langen Stau auf der A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Italien. 5 Minuten Leser berichten von bis zu 20 Minuten Zeitverlust.