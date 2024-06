13-Jährige hat bei Operation Hand angelegt: „Habe sie öfter gesehen“

Schwere Vorwürfe werden aktuell gegen eine Chirurgin am Grazer Uni-Klinikum erhoben.

Schwere Vorwürfe werden aktuell gegen eine Chirurgin am Grazer Uni-Klinikum erhoben.

Es war definitiv keine Operation wie jede andere, der sich ein Patient am Grazer Uni-Klinikum unterziehen lassen hat. Wie nun bekannt geworden ist, soll die Chirurgin bei der OP nämlich ihre Tochter mit in den Operationssaal genommen haben, woraufhin diese sogar mit Hand angelegt hat – wir haben berichtet. Das Mädchen ist erst 13 Jahre alt. Eine Mitarbeiterin des Uni-Klinikums erzählt im Gespräch mit 5 Minuten nun, wie die Stimmung ist und gibt noch genauere Details.

„Das Mädchen habe ich schon öfter auf der Station gesehen“

Den Grund, weshalb die Ärztin ihre Tochter mit in den Operationssaal genommen hat, sieht die Mitarbeiterin darin, dass das Mädchen selbst einmal Chirurgin werden wolle. „Das Mädchen habe ich schon öfter auf der Station gesehen, in den Operationssaal wurde sie sonst aber nicht mitgenommen“, erklärt die Mitarbeiterin. Von dem Vorfall weiß sie, selbst dabei war sie allerdings nicht. Die 13-Jährige soll jedenfalls selbst Hand angelegt haben, laut der Mitarbeitern soll die Chirurgin sie sogar ein Bohrloch bei einer Schädel-Operation machen haben lassen. Hansjörg Bacher von der Staatsanwaltschaft Graz kann diesen Vorwurf gegenüber 5 Minuten noch nicht bestätigen. „Aktuell ist die Polizei mit der Erhebung des Sachverhaltes beauftragt“, erklärt er.

Informationen zu den Bohrern für Schädel-Operationen: Diese Bohrer sind dafür konzipiert, das Bohren automatisch einzustellen, bevor sie auf Hirnmasse treffen. Sie haben einen Rückzugsmechanismus, der verhindert, dass Weichgewebe verletzt wird.

Operation dürfte Anfang des Jahres stattgefunden haben

Ermittelt wird aktuell jedenfalls gegen die Ärztin und gegen weitere unbekannte Täter. „Also gegen die Beteiligten an der Operation, wir wissen aber noch nicht, wer und wie viele das waren“, so Bacher. Von dem Vorfall habe man Ende April / Anfang Mai per anonymer Anzeige erfahren. „Wann genau die Operation stattgefunden hat, wissen wir aktuell ebenfalls noch nicht“, erklärt Bacher im Gespräch mit 5 Minuten weiter. Es soll sich aber Anfang dieses Jahres ereignet haben.

Zwei Chirurginnen vom Dienst freigestellt

Die Stimmung unter der Belegschaft und vor allem unter den Ärzten sei derzeit jedenfalls sehr schlecht, „weil das Theater dem Ruf der Klinik schadet“, so die Mitarbeiterin. Aktuell werden all jene Mitarbeiter, die an besagtem Tag Dienst gehabt haben, von der Polizei befragt, das bestätigt auch Bacher. Zwei Chirurginnen sind derzeit vom Dienst freigestellt. Für die Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.