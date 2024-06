Vatertag: Blumen und Gutscheine werden am öftesten verschenkt

„Nach einer eher sparsamen Phase bei Geschenken für Weihnachten, Ostern und Muttertag kehrt die Shoppinglaune zurück. Für den Vatertag greifen die Österreicherwieder tiefer in die Geldbörse“, berichtet Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands. Der Handelsverband hat in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut MindtakeIm die Zahlen erhoben. Im Durchschnitt geben die heimischen Konsument 61 Euro für Vatertagsgeschenke aus, was zwar sechs Euro weniger als für den Muttertag, aber fünf Euro mehr als vor zwei Jahren ist.

Beliebte Geschenke zum Vatertag

Die Umfrage zeigt auch, dass die Zahl der Schenkenden von 57 % auf 63 % gestiegen ist. Damit klettern die Gesamtausgaben von 150 Millionen Euro im Jahr 2022 auf nunmehr rund 180 Millionen Euro. Besonders profitieren der Blumen-, Lebensmittel- und Süßwarenhandel von dieser gesteigerten Kauflaune.

Die Top 5 Geschenke zum Vatertag 2024:

Blumen/Pflanzen (21,3 %) Gutscheine (12,4 %) Schokolade/Pralinen/Süßigkeiten (11,3 %) Nicht-materielle Geschenke/Ausflüge (8,8 %) Alkoholische Getränke (8,5 %)

„Wie am Muttertag sind Blumen auch am Vatertag ein beliebtes Zeichen der Dankbarkeit. Da viele Väter Naschkatzen sind, gehören Süßigkeiten ebenfalls zu den Favoriten. Auch Gutscheine und nicht-materielle Geschenke sind weiterhin gefragt“, ergänzt Rainer Will.

Regionale Unterschiede bei den Ausgaben

Die durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben variieren stark zwischen den Bundesländern. Die spendabelsten Schenker kommen aus Oberösterreich und Salzburg mit 75 Euro pro Kopf. In Niederösterreich und dem Burgenland liegt der Wert mit 52 Euro am niedrigsten. Wien (60 Euro), die Steiermark und Kärnten (59 Euro) sowie Tirol und Vorarlberg (57 Euro) liegen dazwischen. Der bundesweite Durchschnitt beträgt somit 61 Euro.