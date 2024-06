18-Jähriger hat Geldschulden – und will Geldautomaten mit Messer öffnen

Veröffentlicht am 8. Juni 2024, 14:20 / ©BMI/Gerd Pachauer

In der Nacht auf heute, gegen 2.15 Uhr, wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten aufgrund eines Einbruchsalarms in eine Bankfiliale beordert. An der Einsatzörtlichkeit angekommen, konnten sie einen 18-jährigen Österreicher antreffen. Zuvor soll dieser vor der Filiale eine fremde Bankomatkarte gefunden und mit dieser versucht haben, Geld abzuheben.

Geringe Menge Cannabiskraut gefunden

Da ihm dies nicht gelang, soll er versucht haben mit einem Messer einen Geldautomaten zu öffnen. Er wurde vorläufig festgenommen, berichtet die Polizei. Im Zuge der Personsdurchsuchung wurde eine geringe Menge vermutliches Cannabiskraut vorgefunden und sichergestellt. Als Motiv gab der 18-Jährige an, hohe Geldschulden zu haben. Er befindet sich in polizeilicher Gewahrsame. Weitere Erhebungen laufen.