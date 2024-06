Autofans versammelten sich in der Turbokurve: „Sind keine Unruhestifter“

Fahrzeuge in allen Größen und Variationen waren am Freitagabend am Arneitz-Parkplatz zu sehen.

Egal ob zwei oder vier Räder, eines haben alle Fahrzeugliebhaber gemein: die Liebe zu ihrem fahrbaren Untersatz. Das wissen auch die jungen Männer, die nun schon zum zweiten Mal in diesem Jahr ein Carmeeting in der berühmt-berüchtigten Turbokurve am Faaker See organisieren. Vergleichen wollen sie sich mit den inoffiziellen GTI-Treffen, die sonst dort stattfinden, aber nicht.

„Wollen nicht als Unruhestifter hingestellt werden“

„Unsere Carmeets sind aus der Liebe zu den Autos entstanden. Wir wollen nicht als Unruhestifter hingestellt werden, die sich laut und rüpelhaft benehmen. Denn das sind wir nicht“, erklärt René, Auto-Enthusiast und Mitorganisator, im Gespräch mit 5 Minuten. „Bei uns werden primär die Autos zur Schau gestellt. ‚Gummi-Gummi‘ und Kickdowns gibt es nicht.“ Dass die Gruppe damit einen Nerv bei den Kärntnern trifft, zeigt auch die Zahl der Teilnehmenden! Etliche Autofans haben am Freitagabend vorbeigeschaut und werden es wohl auch am 26. Juni tun, wenn das dritte Carmeeting am Arneitz-Parkplatz über die Bühne gehen wird.

Natürlich war auch der ein oder andere GTI mit dabei. Vergleichen wollen sich die Tuningfans aber keineswegs mit den inoffiziellen GTI-Treffen. Im Gespräch mit 5 Minuten betonen sie: „Wir sind keine Unruhestifter!"

