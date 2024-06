Polizei stellt Ladendiebin in Wien-Favoriten

Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten wurden gestern Mittag, gegen 11.45 Uhr, in eine Drogeriefiliale aufgrund einer dort angehaltenen, mutmaßlichen Diebin gerufen. Am Einsatzort angekommen, konnten sie herausfinden, dass die 30-jährige Slowakin zuvor diverse Kosmetikartikel im Wert eines hohen dreistelligen Betrags in einen mitgebrachten Koffer verstaut und die leeren Verpackungen wieder in die Regale gestellt haben soll. Sie wurde vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde sie zudem auf freiem Fuß angezeigt.