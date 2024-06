Regenbogenparade in Wien: Tausende Menschen setzen ein starkes Zeichen

Veröffentlicht am 8. Juni 2024, 14:38 / ©5 Minuten

Der bunte Zug setzte sich gegen 12.00 Uhr entgegen der Fahrtrichtung am Ring in Bewegung und endet ab 18.00 Uhr am Rathausplatz. Die Regenbogenparade wird von der Homosexuellen-Initiative (HOSI) Wien organisiert und gilt als wichtiges Zeichen für lesbisches, schwules, bisexuelles, trans, intergeschlechtliches und queeres Leben. Die Demonstration umfasst dieses Jahr 92 geschmückte Lkw, verschiedene Fahrzeuge und zahlreiche Teilnehmergruppen.

©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten

Höhepunkte im „Vienna Pride Village“

Das lebensfrohe Treiben findet seinen Abschluss im „Vienna Pride Village“, wo unter anderem Auftritte von Conchita Wurst und der diesjährigen Song-Contest-Teilnehmerin Kaleen um 21.30 Uhr geplant sind. Auch die Politik zeigte großen Zuspruch: Vertreter der SPÖ, Grünen und Neos nahmen zahlreich teil, darunter prominente Persönlichkeiten wie Andreas Babler, Werner Kogler und Beate Meindl-Reisinger.

Direkt vom Geschehen berichtet 5 Minuten

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.06.2024 um 15:25 Uhr aktualisiert