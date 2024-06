Grillfeier auf Klagenfurter Friedhof: „Sowas geht zu weit!“

Viele Friedhofsbesucher haben sich durch die Grill-Aktion irritiert gefühlt, die am Foto zu sehen ist.

Veröffentlicht am 8. Juni 2024, 14:55 / ©Leserfoto

Leider kein Scherz! Eine 5 Minuten Leserin beobachtete am Samstag eine größere Personengruppe am städtischen Friedhof Harbach/St. Peter in Klagenfurt beim Grillen und Picknicken. „Hunde sind verboten, aber eine Grillparty darf man schon schmeißen?“, fragte sie 5 Minuten und schickte ein Foto des ungewöhnlichen Szenarios. „Das ist meiner Meinung nach untragbar!“

Stadträtin: „Friedhofsruhe ist zu respektieren!“

Viele Friedhofsbesucher hätten sich durch die Aktion irritiert gefühlt und haben sich in der Folge bei der zuständigen Friedhofsreferentin und der Polizei gemeldet. „Solche Zusammenkünfte sind bitte zu unterlassen und die Friedhofsruhe ist einzuhalten. Aus Respekt gegenüber den Toten sowie den Hinterbliebenen“, mahnte Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) daraufhin.

©Stadtkommunikation Helge Bauer Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ)

