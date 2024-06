Hunde mussten stundenlang in ihrem Kot und Urin verweilen

Am Dienstag, dem 11. Juni 2024, findet am Klagenfurter Landesgericht eine Verhandlung statt. Angeklagt sind ein Erwachsener und ein Jugendlicher. Sie sollen im Zeitraum vom 8. bis 18. August Hunde stundenlang in Räume eingesperrt haben. Die Tiere mussten in ihrem eigenen Kot und Urin leben.

In Klagenfurt soll die Tierquälerei stattgefunden haben

Wie es im Verhandlungsspiegel geschrieben steht, wird den Angeklagten vorgeworfen, dass sie über zehn Tage hinweg Hunde, getrennt voneinander, bis zu zehn Stunden eingesperrt haben sollen. Die Tiere mussten in ihren Ausscheidungen verweilen und bekamen zu dem, wie es scheint, kein sauberes Trinkwasser zur Verfügung gestellt. Die Verhandlung findet am Dienstagvormittag statt, vorsitzender Richter ist Uwe Dumpelnik. Es gilt die Unschuldsvermutung.