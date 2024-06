Am Friedhof: 20-köpfige Familie machte nach Grabrenovierung ein Picknick

Am 8. Juni 2024 wurde die Polizeiinspektion Pischeldorfer Straße zu einem Einsatz bezüglich eines angeblichen Picknicks bzw. Grillfeier auf dem Friedhofsgelände in St. Peter/Klagenfurt gerufen, wir haben darüber berichtet.

20-köpfige Familie beim Klagenfurter Friedhof

Die Streife traf eine circa 15- bis 20-köpfige Familie neben einem Grab beim Friedhof Harbach/St. Peter, zum Teil auf Bänken und am Boden ruhig sitzend, an. Bei den Personen handelte es ich um eine Familie im Alter von 3 bis 70 Jahren. Der Polizei gegenüber gaben sie glaubhaft an, dass sie soeben die Grabrenovierung ihres Familiengrabes finalisiert haben und im Anschluss ihre mitgebrachten Snacks, Obst und Getränke unter dem Schatten spendenden Laubbaum eingenommen haben. Die Familie verließ das Friedhofsgelände in gereinigtem Zustand.

Findest du ein Picknick am Friedhof in Ordnung? Ja Nein, das geht zu weit Kommt ganz drauf an wie sich die Personen verhalten Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.06.2024 um 17:54 Uhr aktualisiert