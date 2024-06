Wiens Bevölkerung zur Teilnahme an Biodiversitäts-Initiative eingeladen

Veröffentlicht am 8. Juni 2024, 19:37 / ©AdobeStock/ Digitalpress

Die sogenannten „Meet and Greets“ sollen den richtigen Umgang mit der Natur fördern und durch praktische Beispiele verdeutlichen, wie Biodiversität funktioniert.

Highlights der Initiative: Schafschur und Weidebesuche

Ein besonderes Highlight der Initiative ist die Schafschur am 19. Juni von 15 bis 18 Uhr auf den Steinhofgründen – ein faszinierendes Spektakel für die ganze Familie. Am 28. Juni (Paradiesgründe) und am 27. September (Salzwiese) jeweils von 15 bis 18 Uhr laden Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und die Stadt Wien – Umweltschutz zum Besuch auf den Weiden Wiens ein. Vor Ort informieren Experten über Wiesen, Beweidung, Biodiversität und Klimaschutz.

Praxisnahe Aufklärung über Biodiversität

Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky erklärt: „Weg von der Theorie hin zur lebensnahen Praxis – genau das passiert bei unseren Meet and Greets auf Wiens Weideflächen. Gemeinsam mit Experten wird der Zusammenhang von Biodiversität und Klimaschutz anhand unserer Weideflächen nähergebracht. Biodiversität ist das Fundament unseres Ökosystems. Ernährung, Gesundheit und Bewältigung von Umweltgefahren hängen von ihr ab. Genau dieses Fundament wollen wir den Wienern näher bringen und stärken.“

Naturnahe Bewirtschaftung schwer zugänglicher Flächen

Die Stadt Wien beweidet insbesondere jene Wiesen, die aufgrund ihrer Steilheit, ihrer Bodenverhältnisse oder als Streuobstwiese schwer zu bewirtschaften sind. Das vorrangige Ziel dieser Beweidung ist die Erhaltung und Förderung der Lebensraum- und Artenvielfalt. Genügsame Mehrnutzungsarten in Muttertierhaltung werden von Landwirt*innen als Weidetiere eingesetzt. Abteilungsleiter Michael Kienesberger von der Stadt Wien – Umweltschutz erläutert: „Die Beweidung durch Schafe ermöglicht eine naturnahe Bewirtschaftung schwer zugänglicher Flächen und hilft, die Vielfalt dieser artenreichen Wiesen zu erhalten. Extensiv bewirtschaftete Wiesen und Weiden gehören nicht nur zu den artenreichsten Lebensräumen, sie dienen auch dem Wasserrückhalt, dem Temperaturausgleich und ihre Böden tragen zum Klimaschutz bei.“

Wiener Biodiversitätsoffensive

Die Stadt Wien hat mit der Wiener Wald- und Wiesen-Charta und den dazugehörigen Aktionsplänen für Artenvielfalt, Wald und Gewässer entscheidende Schritte zum Schutz und zur Förderung der Biodiversität gesetzt. Ziel ist die Bewahrung und Wiederherstellung natürlicher Lebensräume durch Erhaltung und Erweiterung von Wäldern, Wiesen und Parks, die Vergrößerung von Schutzgebieten und die Renaturierung zuvor anderweitig genutzter Flächen. „Mit den Maßnahmen schützen wir die Umwelt, aber auch unsere Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit. Die naturschonende Beweidung ist ein zentrales Element für Biodiversität, Bodengesundheit und Klimaschutz. Was bereits mit Landwirtinnen und Expertinnen betrieben wird, können die Wiener*innen nun selbst erleben. Wer informiert ist, kann aktiv dabei helfen, die Biodiversität zu erhalten“, so der Klimastadtrat.

Humus als Kohlenstoffspeicher

Bei der nachhaltigen Weidehaltung wird Kohlenstoff als Humus im Boden gespeichert und fördert so die Bodenfruchtbarkeit. Jede zusätzliche Tonne Humus im Boden entlastet die Atmosphäre um circa 1,8 Tonnen CO2. Auf Flächen der Stadt Wien wird derzeit mit Schafen, Ziegen und Rindern beweidet. Die meisten Tiere gehören Landwirt*innen. Beweidungsflächen in Wien sind unter anderem: Teile der Donauinsel, Bahnhof Breitenlee, PV-Anlage Schafflerhof, Alte Schanzen, Lainzer Tiergarten, Steinhofgründe, Paradiesgründe, Salzwiese, Kellerberg und Adolfstorwiesen.