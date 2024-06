Allergiker aufgepasst: Blitze können Allergie kurzfristig erhöhen

Veröffentlicht am 8. Juni 2024, 20:00

Allergiker können meist bei Regenwetter aufatmen. So ist es auch dieses Wochenende in den größten Teilen Österreichs. Blitze können aber kurzfristig für eine hohe Belastung sorgen.

Viel Blitze erhöhen Allergierisiko

Doch warum erhöhen Blitze das Allergierisiko? Die Antwort gibt die Seite Polleninformation.at: „Sollte es zu erhöhter Blitzaktivität kommen, müssen Allergiker mit kurzfristig sehr hohen Belastungen rechnen, da diese Bedingungen ein Aufplatzen der Pollenkörner bewirken können und somit mehr Allergen in die Luft entlassen werden kann.“

Kärntner Gräser in Vollblüte

„Die bedeutenden und weit verbreiteten Gräser-Arten der Mähwiesen in den Tal- und Beckenlagen Kärntens haben die Vollblüte erreicht und sind nun in der Lage, sehr hohe Pollenmengen freizusetzen. Dadurch erreicht die allergische Belastung durch Gräserpollen sehr hohe Werte und die Reizschwelle kann besonders im Umfeld von Mähwiesen um ein Vielfaches überschritten werden“, heißt es vom Pollenwarndienst des Land Kärntens. Die höchste Belastung durch die Gräserpollen tritt ab der Mitte des Vormittags auf und hält bis zum Abend an.

Roggen beginnt zu blühen

Neben dem intensiven Gräserpollenflug beginnt auch der Roggen zu blühen. Dies kann besonders in der Nähe von Roggenfeldern zu einer sehr starken allergischen Belastung für Gräserpollen-Allergiker führen. Neben dem Blütenstaub der Gräser besitzt auch der Pollen der Ampfer- und der Wegerich-Arten ein Allergierisiko. Weitere Pollentypen mit einer geringen allergologischen Bedeutung stammen vom Holunder, von der Linde und von der Brennnessel. Ab dem 1. Juni 2024 wird der Pollenflug für das Gebiet von Villach auf einem Flachdach des Infineon-Geländes gemessen. Die ersten Ergebnisse zeigen eine hohe allergische Belastung durch Gräser- und Roggenpollen. Aus dem Süden gelangen geringe Mengen an Ölbaumpollen nach Kärnten, jedoch haben diese wenigen Pollenkörner keine allergologische Bedeutung.