Österreich holt im letzten Spiel vor EM gegen die Schweiz ein 1:1

Veröffentlicht am 8. Juni 2024, 20:02 / ©Florian Pessentheiner

Bereits in der fünften Minute brachte Christoph Baumgartner die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick in Führung. Baumgartner nutzte eine Lücke in der Schweizer Abwehr und erzielte ein sehenswertes Tor.

Schweiz gleicht aus

Die Gastgeber ließen jedoch nicht lange auf ihre Antwort warten. In der 26. Minute gelang Silvan Widmer der Ausgleichstreffer. Widmer traf nach einer präzisen Hereingabe und sorgte damit für den Endstand.

Rekord verpasst

Mit diesem Unentschieden verpassten die Österreicher die Gelegenheit, den Verbandsrekord von sieben Länderspielsiegen in Folge einzustellen. Zuvor hatte das Team sechs Siege in Serie gefeiert, was die Erwartungen vor dem letzten Testspiel hochgeschraubt hatte.