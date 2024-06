Schwülwarm und Gewittrig: So wird das Wetter in Österreich

Veröffentlicht am 8. Juni 2024, 20:11 / ©5 Minuten

Ab dem Mittag steigt die Gewitterneigung, vor allem ausgehend vom Bergland, wieder deutlich an. In vielen Gebieten sind kräftige Gewitter möglich, die von Starkregen, Hagel und Sturmböen begleitet werden können. Abseits der Gewitterböen weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus südöstlicher bis westlicher Richtung. „Die Frühtemperaturen liegen zwischen 14 und 19 Grad. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen auf Höchstwerte zwischen 22 und 28 Grad an“, so die Prognose von GeoSphere Austria.