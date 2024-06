Zivilschutzalarm! Land unter nach schweren Unwettern in Deutschfeistritz

Ein Video fängt die dramatischen Szenen in Deutschfeistritz ein.

Veröffentlicht am 8. Juni 2024, 21:36 / ©kk

Rund um die steirische Landeshauptstadt ist es heute am späten Nachmittag und frühen Abend richtig rund gegangen. Vor allem jene Regionen, die nördlich von Graz liegen, hat es besonders stark getroffen. In Deutschfeistritz wurde mittlerweile sogar Zivilschutzalarm ausgelöst, in Eggersdorf bei Graz Zivilschutzwarnung.

Dramatische Szenen in Deutschfeistritz

Ein Video zeigt nun allerdings das tatsächliche Ausmaß, das die Unwetter, die über den Raum Graz gezogen sind, angenommen hat. In Deutschfeistritz werden Autos von den braunen Fluten mitgerissen. Und ein Ende zeichnet sich noch nicht ab. Unwetter sind heute nämlich bis um Mitternacht noch möglich – mehr dazu hier.