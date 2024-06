Gewitter sind möglich: So wird das Wetter in Wien

Bereits ab der Früh ziehen einige Wolkenfelder über die Wien. Vereinzelt können schon am Vormittag lokale Schauer auftreten. Am Nachmittag lockert die Bewölkung zeitweise auf und es kommt zu sonnigen Abschnitten. In der schwülwarmen Luft steigt die Gewitterneigung dann deutlich an.

Temperatur

„Die Temperaturen beginnen bereits am Morgen bei etwa 19 Grad und steigen im Tagesverlauf auf Höchstwerte um 26 Grad an“, so die Prognose von GeoSphere Austria.