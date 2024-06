Rettungseinsatz: Wanderung endet für Gruppe in Hagelschauer

Heute Nachmittag, am 8. Juni, verletzte sich ein Wanderer bei einer Wanderung vom Hackentörl zur Hackenalm in Seewiesen (Gemeinde Turnau, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark) schwer am Bein. Wie die Bergrettung Steiermark nun erklärt, hätten seine Begleiter – sie waren zu neunt unterwegs – daraufhin einen Notruf abgesetzt und die Einsatzkräfte verständigt. Zusätzlich zum Notarzthubschrauber hat sich in weiterer Folge auch die Bergrettung Turnau und die Freiwillige Feuerwehr Turnau auf den Weg gemacht.

Schwer Verletzter wurde ins Krankenhaus geflogen

Bei der Rettungsaktion gab es durch die gerade aufziehende Unwetterfront ein weiteres Problem. Die Einsatzkräfte der Bergrettung erreichten die Wandergruppe knapp nach einem Hagelschauer gemeinsam mit dem Notarzthubschrauber. Die schwer verletzte Person wurde notfallmedizinisch versorgt und ins Krankenhaus geflogen. Im Anschluss wurde die restliche Wandergruppe sicher ins Tal begleitet. Die Feuerwehr brachte die Wanderer danach zurück zu ihrem Ausgangspunkt und zu ihren Fahrzeugen.