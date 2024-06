Sonnig und stabil: So wird das Wetter in Kärnten

Am Sonntag sorgt ein auflebender Südwestwind in Unterkärnten für weitgehend stabiles Wetter. In vielen Regionen gibt es Sonnenschein und lange Zeit nur dünne Wolkenfelder. In den westlichen Landesteilen Kärntens sind jedoch auch dichtere Wolken dabei. Hier kann es am Nachmittag zu vereinzelten Gewittern kommen. Nach Osten hin ist die Gewittergefahr sehr gering. Sollten dennoch Gewitter entstehen, sind diese zwar selten, aber dafür umso heftiger.

Temperatur

„Die Höchstwerte liegen zwischen 24 Grad im Westen und bis zu 29 Grad im Osten Kärntens“, so die Prognose von GeoSphere Austria