Sirene über Graz: Zivilschutzalarm für Teile der Stadt ausgelöst

Der Zivilschutzalarm für Andritz, Mariatrost und den Bereich Hilmteich wurde ausgelöst. Durch die starken Regenfälle in den vergangenen Stunden sind diverse Gewässer über die Ufer getreten. Es wird damit gerechnet, dass die Pegel noch weiter steigen. Der Bereich der Mur ist gesperrt.

Sirene in Graz: Land Steiermark warnt

Heftige Unwetter haben am Samstagabend wieder die Steiermark getroffen, besonders die Bezirke Graz-Umgebung, Hartberg-Fürstenfeld sowie die Stadt Graz und Teile der Südoststeiermark. In den Gemeinden Deutschfeistritz, Eggersdorf und Weinitzen im Bezirk Graz-Umgebung sowie für Nord-Andritz wurde Zivilschutzalarm ausgelöst. Das Land Steiermark ruft weiterhin zu besonderer Vorsicht auf. Die Wassermassen haben den Ort Deutschfeistritz teilweise überflutet und auch Autos mitgerissen. Die Lage ist nach wie vor dynamisch und wird in der Landeswarnzentrale genau beobachtet. Derzeit wird von den Bezirkshauptmannschaften geprüft, für Teile der Bezirke Graz-Umgebung sowie Hartberg-Fürstenfeld die Katastrophe festzustellen.

Äußerste Vorsicht!

Die Landeswarnzentrale rät zu äußerster Vorsicht. Die Ufer von Gewässern sollen in den von großen Regenmengen betroffenen Gebieten gemieden werden, ebenso die Keller von Häusern. Die Bevölkerung ist insgesamt zu größter Vorsicht aufgerufen – auch wenn die Unwetter und Niederschläge selbst abklingen. Landeshauptmann Christopher Drexler und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang: „Wir rufen die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten – insbesondere in den Bezirken Graz-Umgebung und Hartberg-Fürstenfeld – weiterhin zu äußerster Vorsicht auf. Wir können uns im Moment nur bei allen bedanken, die im Einsatz stehen, um Menschen zu retten, ihnen zu helfen und weiteren Schaden abzuwenden. Von den Freiwilligen Feuerwehren über die Rettungs- und Einsatzkräfte bis zu den Bürgermeistern und Behördenvertretern. Wir sichern ihnen die volle Unterstützung des Landes Steiermark zu.“

