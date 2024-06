Mehrere Opfer: Wer macht mit einer Softgun Jagd auf Passanten?

Heute am Samstag, am 8. Juni 2024 waren am späten Nachmittag drei Jugendliche, im Alter von 13 und 14 Jahren im Bereich von Ebenthal (Klagenfurt in Kärnten) unterwegs. Plötzlich wurden sie bei einem Gehweg aus einem vorbeifahrenden Auto mit Airsoft-Waffen mehrfach beschossen. Der PKW flüchtete in Richtung Gewerbezone Niederdorf. Die drei Opfer konnten keine konkreten Angaben zu den Tätern machen. Durch die Schüsse entstanden Hautrötungen an Händen, Beinen und dem Rücken. Eine Fahndung verlief negativ.

Zweiter Vorfall nach wenigen Stunden

Circa drei Stunden später, gegen 19.45 Uhr Uhr fuhr eine 47-jährige Frau aus Krumpendorf mit ihrem Fahrrad. Als ein PKW mit einem knatternden Geräusch an ihr vorbeifuhr, verspürte sie plötzlich Schmerzen im Rückenbereich. Zu Hause angekommen konnte sie im Rückenbereich eine kreisförmige Rötung erkennen. Das Opfer vermutete, dass auch sie von dem vorbeifahrenden Auto mit einer Softgun beschossen wurde. Weitere Ermittlungen zu den Vorfällen werden geführt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.06.2024 um 23:13 Uhr aktualisiert