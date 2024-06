Sturmnacht in der Steiermark: Florianis und Rotes Kreuz im Dauereinsatz

Gestern Abend zog eine massive Unwetterfront über die Steiermark. Die Regionen um Hartberg und Graz-Umgebung (vor allem Deutschfeistritz) waren am schlimmsten betroffen, in der Nacht wurde schließlich auch für Teile von Graz der Zivilschutzalarm ausgerufen. Die Einsatzkräfte waren gefordert.

Über 500 Feuerwehreinsätze bis 22.15 Uhr

Wie der Landesfeuerwehrverband Steiermark auf Facebook bekannt gab, gingen in der Nacht auf Sonntag beinahe ununterbrochen Notrufe in der Landesleitzentrale „Florian Steiermark“ ein. Besonders betroffen waren die Feuerwehrbereiche Graz-Umgebung und Hartberg, wo es in einigen Gemeinden zu schweren Überschwemmungen, Murenabgängen, Hagelschlag und entwurzelten Bäumen gekommen ist. Mitunter waren auch Verkehrswege blockiert und Straßen unpassierbar. Bis 22.15 Uhr wurden über 500 Feuerwehreinsätze verzeichnet.

Hunderte Florianis in der Nacht im Einsatz

Gegen Mitternacht waren noch immer Dutzende Feuerwehren mit Hunderten Feuerwehrleuten in den betroffenen Gebieten im Einsatz, um die Unwetterschäden zu beseitigen. Vor allem Pump- und Sicherungsarbeiten wurden von den Florianis durchgeführt. Auch aus den Feuerwehrbereichen Weiz, Leibnitz, Feldbach, Judenburg, Knittelfeld und Mürzzuschlag wurden Unwettereinsätze gemeldet. Im Feuerwehrbereich Deutschlandsberg wurden die Arbeiten nach dem gestrigen Unwetter heute im Großraum St. Martin abgeschlossen. In den besonders betroffenen Gebieten werden morgen Früh Lagebesprechungen stattfinden, nach denen weitere Entscheidungen getroffen werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Pöllau stand im Katastropheneinsatz im Bereich Hartberg:

©Freiwillige Feuerwehr Pöllau

Auch Rotes Kreuz stark gefordert

Nicht nur die Florianis, auch die Mitarbeiter und Freiwilligen des Roten Kreuzes wurden durch die schweren Gewitter und Folgen des Starkregens gefordert, wie in einer Presseaussendung mitgeteilt wurde. Kurz nach Mitternacht stand das Rote Kreuz Graz-Umgebung mit mehr als 100 Mitarbeitern und allen verfügbaren Fahrzeugen im Bezirk im Einsatz, mehr als 200 Personen waren in Bereitschaft. Für die Bevölkerung in Deutschfeistritz wurde eine Sanitätshilfsstelle mit einem Betreuungsinformationszentrum im Peter-Tunner-Schulzentrum vom Roten Kreuz eingerichtet. Es wurde die höchste Alarmstufe des Bezirksrettungskommandos (Stabsdienst) ausgelöst. Dieses war in voller Besetzung seit 20.30 Uhr im Einsatz, um die rettungsdienstliche Versorgung im gesamten Bezirk Graz-Umgebung zu koordinieren.