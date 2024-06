Suchaktion in Hermagor: 26-jährige Deutsche vermisst

Am 8. Juni kurz nach 18 Uhr erstattete ein 38-jähriger Mann aus dem Gailtal telefonisch Anzeige über eine vermisste 26-jährige Wanderin aus Deutschland. Die vermisste Frau hat vermutlich von Freitag auf Samstag in ihrem Auto am Parkplatz des sog. „Wasserschlosses“ auf der Rudnigalm, Gemeinde und Bezirk Hermagor, übernachtet, um in den Morgenstunden einen Spaziergang in unbekannte Richtung zu unternehmen.

Sie tauchte nicht auf

Zum vereinbarten Treffpunkt mit einer Freundin ist sie dann nicht erschienen. Das Auto wurde an der genannten Örtlichkeit vorgefunden. Die Suche nach der vermissten Frau wurde unter Beteiligung der Alpinpolizei Hermagor, des Einsatzhubschraubers der Polizei sowie der Bergrettung Hermagor gegen 22.30 Uhr ergebnislos unterbrochen. Heute in den Morgenstunden wird die Suche nach der vermissten Person fortgesetzt.