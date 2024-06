Aufatmen am Faaker See: Vermisste SUP-Fahrer wohlbehalten gefunden

Die Einsatzsstelle Faaker See der √Ėsterreichischen Wasserrettung (√ĖWR) suchte gestern in den Abenstunden am Faaker See gemeinsam mit der Freiwillige Feuerwehr Drobollach nach drei Jugendlichen, wie sie auf Facebook verlautbarten.

Mit SUPs gegen Wind und Wellen

Kurz vor 19 Uhr wurde die Einsatzstelle telefonisch verst√§ndigt. Ihnen wurde mitgeteilt, dass drei Jugendliche, die mit Stand-up-Paddles (SUP) auf den See hinausgefahren seien, nicht mehr zu sehen seien und bereits seit l√§ngerer Zeit auf dem Wasser w√§ren. Wenig sp√§ter alarmierte zudem eine besorgte Anrainerin √ľber die Landesalarm- und Warnzentrale die Einsatzkr√§fte. Sie hatte beobachtet, wie drei Personen in der Ferne gegen Wind und Wellen ank√§mpften.

Großangelegte Suchaktion wurde schon vorbereitet

Sofort begab sich ein Team mit dem Rettungsmotorboot in Richtung Drobollach. Weitere Einsatzkr√§fte r√ľckten bereits f√ľr eine gro√üangelegte Suchaktion in die √ĖWR-Einsatzstelle nach. So weit kam es allerdings gl√ľcklicherweise nicht, da die drei beim Strandbad Drobollach an Land gingen, um Schutz zu suchen. Der √∂rtliche Bademeister sowie Einsatzkr√§fte der FF Drobollach, die vor Ort mit der Suche begannen, wurden auf die drei aufmerksam und der Einsatz endete gut. Schlussendlich brachten wir die drei Jugendlichen samt SUPs wieder zu ihrem Ausgangspunkt zur√ľck.