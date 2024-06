Muren, Hangrutsch und Co.: Unwetter forderte Tiroler Einsatzkräfte

Veröffentlicht am 9. Juni 2024, 07:31 / ©5 Minuten

Schwere Unwetter wüteten gestern in Teilen Österreichs. Für einige steirische Regionen (unter anderem Graz) wurde sogar ein Zivilschutzalarm ausgerufen. Aber auch in Tirol hielten die massiven Regenfälle die Einsatzkräfte auf Trab.

Wagen wurde von Mure erfasst

Gegen 19.20 Uhr ereigneten sich auf der L5 im Gemeindegebiet von Reith i.A. mehrere Murenabgänge, welche die Straße stark verschmutzten und zum Teil unbefahrbar machten. Ein Wagen mit vier Insassen, welcher gerade in Fahrtrichtung Inneralpbach unterwegs war, wurde durch eine Mure erfasst und leicht beschädigt. Sowohl der Lenker, als auch die drei Mitfahrer blieben aber unverletzt.

Meterlange Schlammlawine blockierte Fahrstreifen

Gegen 19.34 Uhr verlegte eine etwa vier Meter breite und etwa drei Meter vom Hang abgerutschte Muren-/Schlammlawine einen Fahrstreifen der L211 im Gemeindegebiet von Mariastein. Eine örtliche Umleitung während der Aufräumarbeiten wurde eingerichtet. Personen kamen nicht zu Schaden.

Hangrutsch verlegte Gemeindestraße

Gegen 19.40 Uhr verlegte ein etwa fünf Meter breiter Hangrutsch eine einspurige Gemeindestraße in Auffach. Der Hangrutsch löste sich in einem sehr steilen Waldstück unmittelbar oberhalb der Gemeindestraße und stoppte in einer flachen Wiese unweit unterhalb der Straße. Personen kamen nicht zu Schaden, heißt es seitens der Polizei.