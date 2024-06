Regenmassen auch in Gleisdorf: Autobahn und B65 überflutet und gesperrt

Veröffentlicht am 9. Juni 2024, 07:37 / ©Freiwillige Feuerwehr der Stadt Gleisdorf

Die Freiwillige Feuerwehr Gleisdorf bekam es gestern mit mehreren Überflutungen zu tun, wie sie auf Facebook vermeldete.

Gleisdorf West und B65 mussten gesperrt werden

Gegen 22.30 Uhr kam es zu einer Totalsperre der Autobahnauf- und abfahrt Gleisdorf West. Diese stand komplett unter Wasser. Zwei Personen waren in ihren Fahrzeugen, die zwischenzeitlich ca. einen Meter tief im Wasser standen, eingeschlossen und mussten von der Feuerwehr gerettet werden.Doch damit nicht genug – kurz darauf wurde auch die B65 auf Höhe der Autobahnauf- bzw. -abfahrt Gleisdorf West von den Regenmassen überflutet. Auch hier musste die Feuerwehr ausrücken und die Straße sperren.

©Freiwillige Feuerwehr Stadt Gleisdorf

Hochwassersschutz und mehr

Auch wurde von den fleißigen Florianis ein Hochwasserschutz an einigen Brücken über die Raab und die Raabnitz errichtet, wobei ein Übertreten der Bäche trotzdem nicht an allen Stellen verhindert werden konnte. Außerdem standen mehrere Keller unter Wasser, Sandsäcke wurden von der Feuerwehr an betroffene Gebiete ausgeliefert, umgestürzte Bäume versperrten Straßenwege und mussten entfernt werden und vom Wasser eingeschlossene Fahrzeuge mussten geborgen werden.

©Freiwillige Feuerwehr Stadt Gleisdorf

Lagebesprechung in der Früh

Um zwei Uhr nachts konnte die Feuerwehr der Stadt Gleisdorf die Einsatzbereitschaft wiederherstellen. Heute Früh werden Lagebesprechungen mit den umliegenden Feuerwehren durchgeführt werden, um die Lage und das weitere Vorgehen zu besprechen.