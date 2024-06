Katastrophenfall im Bezirk Oberwart: Feuerwehren im Dauereinsatz

Starke Regenfälle und Unwetter sind gestern Abend und auch noch in der Nacht über die Steiermark und das Burgenland gezogen. Während in der Steiermark bereits in den Abendstunden Orte teils überflutet wurden und Zivilschutzalarm in mehreren Gemeinden und Teilen der Stadt Graz ausgerufen wurde, gibt es seit den Nacht- und frühen Morgenstunden auch in einigen Gemeinden im Burgenland dramatische Zustände, wie das Land nun mitteilt.

„Die Bevölkerung ist zur Vorsicht aufgerufen“

„Durch starke Regenfälle in den Abend- und Nachtstunden sind im Burgenland diverse Gewässer über die Ufer getreten. Besonders betroffen ist der Bezirk Oberwart. In Rotenturm an der Pinka und in Siget in der Wart wurde Zivilschutzalarm, in der Stadt Oberwart eine Zivilschutzwarnung ausgelöst“, heißt es seitens des Landes. Dabei gelte für den gesamten Bezirk Oberwart derzeit der Katastrophenfall. „Die Bevölkerung ist zur Vorsicht aufgerufen.“

Über 33.000 Blitze gemessen

Bereits gestern sind in Teilen des Bezirks Oberwart deutlich über 50 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen – so etwa in Kleinzicken und in Kroisegg. Zudem wurden über 33.000 Entladungen in Form von Blitzen über den gesamten Nachmittag und Abend verteilt im Burgenland gezählt, wie die „Unwetterwarnzentrale“ erklärt.