NÃ¤chtliche Eskalation in Grazer CafÃ©: Mann (43) mit Messer attackiert

Gegen 1.20 Uhr geriet ein 43-jähriger Grazer in einem Café am Glockenspielplatz mit einem bislang unbekannten Mann in Streit. Die Ursache des Streites konnte bisher nicht eruiert werden. Im Zuge dieses Streites dürfte es zu einer Rauferei der beiden gekommen sein. Dabei dürfte der Unbekannte den 43-Jährigen mit einem Messer im Gesicht verletzt haben. Der 43-Jährige wurde in das Landeskrankenhaus Graz gebracht und konnte bislang nicht befragt werden.

Fahndung verlief negativ

Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief negativ. Der unbekannte Mann war etwa 30 Jahre alt, 165-170 cm groß, hatte einen rotbraunen Bart und war mit einer schwarzen Hose sowie mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet. Er dürfte in Richtung Burggasse geflüchtet sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.06.2024 um 08:09 Uhr aktualisiert