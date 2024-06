In Kärnten teils kräftige Gewitter erwartet

Veröffentlicht am 9. Juni 2024, 08:20 / ©Conny Legat

Nach den verheerenden Unwettern in der Steiermark gestern kann es heute auch in Kärnten zu Gewittern kommen. Im Gespräch mit 5 Minuten teilte ein Experte von Geosphere Austria mit, dass vor allem in Oberkärnten heute mit Gewittern zu rechnen ist. Aktuell ziehe gerade eine Schauerzelle durch die Region.

„Wenn Gewitter kommt, dann heftig“

In der Osthälfte Kärntens besteht laut dem Meteorologen ein vergleichsweise geringes Risiko für Gewitter. Aufgrund der energiereichen Luft können sich jedoch trotz geringen Risikos überall Gewitterzellen bilden. Der Experte: „Wenn eines entsteht, dann wird es heftig.“