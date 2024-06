Alkoholisierter Lenker (38) stürzte mit Auto in Veitschbach

Der 38-Jährige fuhr gegen 5.30 Uhr auf der L131 von der Brunnalm kommend in Richtung Veitsch. Aus bisher unbekannter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und stürzte in den dort befindlichen Veitschbach. Das Fahrzeug blieb am Dach im Bachbett liegen. Eine Passantin, welche mit ihrem Hund zu diesem Zeitpunkt an der Unfallstelle vorbeiging, alarmierte die Rettungskräfte. Der Fahrzeuglenker konnte im Anschluss durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geholt werden.

Mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Der 38-Jährige, welcher zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert war, wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Hochsteiermark (Bruck an der Mur) gebracht. Es konnte außer eine leichte Unterkühlung keine offensichtliche Verletzung wahrgenommen werden.