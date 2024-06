Zivilschutzalarm im Raum Graz aufgehoben

Veröffentlicht am 9. Juni 2024, 09:02 / ©Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz

Wie die Stadt Graz heute um 7.30 Uhr auf Facebook mitteilte, wurde der Zivilschutzalarm in Graz und Graz-Umgebung aufgehoben. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass derzeit trotzdem unbedingt offene Gewässer sowie Keller, Tiefgaragen und Unterführungen gemieden werden sollten. Seit letzter Nacht laufen die Aufräumarbeiten in den betroffenen Gebieten auf Hochtouren. Falls bei dir noch Wasser im Keller oder in der Tiefgarage steht, solltest du laut Stadt Graz noch einmal die Feuerwehr kontaktieren. Die Einsatzkräfte arbeiten sämtliche Vorfälle schnellstmöglich ab, wie auch die Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf auf Facebook mitteilt.