50 Personen vor Flutmassen gerettet: „Wir sind ans Limit gekommen“

Es ist unglaublich, welche Szenen sich gestern in der Steiermark, allen voran in Deutschfeistritz, abgespielt haben. Die Marktgemeinde, die etwa 4.500 Einwohner zählt, wurde nach den schweren Unwettern, die im Norden von Graz für dramatische Zustände gesorgt haben, nahezu geflutet. Autos wurden weggespült, der Zivilschutzalarm ausgelöst. Ein Video zeigt das Ausmaß der Katastrophe, die sich in den Abendstunden nördlich von Graz abgespielt hat.

©kk | Flutmassen haben gestern Abend Deutschfeistritz heimgesucht.

„Schwer zu verstehen, was seit gestern Abend passiert“

Nun meldet sich auch die Feuerwehr Deutschfeistritz. „Schwer zu verstehen, was seit gestern Abend in Deutschfeistritz passiert“, schreiben sie in einem Posting auf Facebook. 300 Mitglieder von 25 Feuerwehren, Rotem Kreuz, Polizei, Behörden haben Unglaubliches geleistet. 50 Personen mussten aus lebensbedrohlichen Situationen gerettet werden. „Wir sind damit ans Limit gekommen“, so die Florianis.

Feuerwehr bittet um Hilfe!

Die Feuerwehr Deutschfeistritz sucht auch nach Privatpersonen, die gerne mit helfen wollen. Dazu sollen alle Freiwilligen ins Feuerwehrhaus kommen. Dort werden die Aufgaben verteilt, um alles möglichst koordiniert weiterzuführen. Auch für helfende Hände bezüglich Verpflegung wären die Feuerwehr sehr dankbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.06.2024 um 09:27 Uhr aktualisiert