EU-Wahl: Der Startschuss ist gefallen

Österreichweit gibt es 9.856 Wahllokale. Einige davon, haben bereits seit 6.00 Uhr geöffnet. Die Mehrheit der Wahllokale öffnete jedoch um 7.00 oder 8.00 Uhr. Während in Wien die Wahllokale bis 17.00 Uhr geöffnet sind, schließen sie in Vorarlberg bereits um spätestens 13.00 Uhr. In anderen Bundesländern können die Wähler teils bis 16.00 Uhr ihre Stimme abgeben.

Umfangreiche Wahlorganisation

Am Wahlsonntag sind mehrere zehntausend Personen im Einsatz, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Dies umfasst Personal in den Wahllokalen, in den „fliegenden Wahlbehörden“ für bettlägerige Menschen sowie in den Gemeinde-, Bezirks- und Landeswahlbehörden und in der Wahlabteilung des Innenministeriums.

Wahlberechtigung und Mindestalter

Das Mindestalter für die Stimmabgabe beträgt 16 Jahre. Wahlberechtigt sind österreichische Staatsbürger, Auslandsösterreicher sowie Menschen aus anderen EU-Staaten, die ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben.

Die antretenden Parteien

Zur Wahl treten sieben Parteien an: die fünf Parlamentsparteien ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS, sowie die KPÖ und die CoV-Maßnahmen-kritische DNA (Demokratisch – Neutral – Authentisch). Um ins Europäische Parlament einzuziehen, müssen mindestens vier Prozent der Stimmen erreicht werden.

Das sind die Spitzenkandidaten

ÖVP: Reinhold Lopatka

Reinhold Lopatka SPÖ: Andreas Schieder

Andreas Schieder FPÖ: Harald Vilimsky

Harald Vilimsky Grüne: Lena Schilling

Lena Schilling NEOS: Helmut Brandstätter

Helmut Brandstätter KPÖ: Günther Hopfgartner

Günther Hopfgartner DNA: Maria Hubmer-Mogg

Verteilung der Sitze und Fraktionen

Europaweit werden 720 Abgeordnete gewählt, davon entfallen 20 Sitze auf Österreich – einer mehr als 2019. Im EU-Parlament gibt es derzeit sieben Fraktionen. Die größte ist die Europäische Volkspartei (EVP), zu der die ÖVP gehört, gefolgt von der sozialdemokratischen S&D, der auch die SPÖ angehört, sowie der liberalen Renew Europe mit den NEOS. Die FPÖ ist Teil der Rechtsaußen-Parteienallianz Identität und Demokratie (ID), die Grünen sind bei den Europäischen Grünen vertreten. Keine österreichischen Vertreter gibt es bisher in der rechten Fraktion Europäische Konservative und Reformer (EKR) sowie der Linken.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.06.2024 um 09:41 Uhr aktualisiert