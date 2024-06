Extremfluten in Graz-Umgebung: Feuerwehr rettet Menschen von Autodächern

In Deutschfeistritz sind die Aufräumarbeiten in vollem Gange.

Veröffentlicht am 9. Juni 2024, 10:52 / ©5 Minuten

Wie bereits berichtet, waren die Feuerwehren vor allem Grazer Raum gestern schwer gefordert. Am schwersten betroffen waren Deutschfeistritz, Eggersdorf und Weinitzen. Nachdem heute in der Früh der Zivilschutzalarm für den Raum Graz aufgehoben wurde, haben wir nun beim Bezirksfeuerwehrverband Graz-Umgebung nachgefragt, wie die aktuelle Lage aussieht.

Personen von Autodächern gerettet

Im Gespräch mit 5 Minuten teilte Pressesprecher Herbert Buchgraber vom Bezirksfeuerwehrverband Graz-Umgebung mit, dass ca. 50 Feuerwehren mit 750 bis 1000 Mann gestern im Einsatz standen. Viele davon sind nach wie vor im Dienst. „Die Hotspots waren Übelbach, Weinitzen, Eggersdorf und Deutschfeistritz“, so Buchgraber. Dabei haben die Florianis vor allem mit extremen Vermurungen und Hochwasser zu kämpfen. Weiters mussten sie Personen aus Autos und teilweise von Autodächern retten, wohin sich einige Menschen vor den vorüberstürzenden Fluten in Sicherheit gebracht hatten. Nach Aussagen des Pressesprechers gab es einige Leichtverletzte, aber keine Schwerverletzten.

©5 Minuten In Deutschfeistritz sieht es auch heute noch übel aus.

Rabnitz schwoll an „wie ein Tsunami“

Zur Veranschaulichung der dramatischen Situation gab Buchgraber folgendes Beispiel: „Der Fluss Rabnitz hat normalerweise eine Breite von ca. 10 Metern. Gestern waren es 110 Meter. Das Wasser kam wie ein Tsunami, eine starke Welle aus Wasser und Wind.“

©5 Minuten Aufräumarbeiten in Deutschfeistritz.

Schaulustige machten Fotos im Hochwasser

Die Feuerwehren waren die ganze Nacht im Einsatz und arbeiteten unermüdlich zum Schutz der Bevölkerung. Auch heute und morgen dürfte die Arbeitslast für die Florianis enorm bleiben. Um sie ein wenig zu entlasten, appelliert Pressesprecher Herbert Buchgraber an die Bevölkerung: „Wir hatten gestern Schaulustige, die sich in die hochwasserführenden Bäche stellten, um Fotos zu machen. Das ist extrem gefährlich. Bitte bleiben Sie zuhause und bringen Sie sich und andere nicht in Gefahr.“