Hochwasser: Bundesheer wird in den Bezirk Oberwart beordert

Veröffentlicht am 9. Juni 2024, 11:01 / ©KK

In der Nacht auf Sonntag kam es im Bezirk Oberwart zu schweren Unwettern, die zahlreiche Überflutungen verursachten. Daraufhin wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Die Schäden sind erheblich, und die Situation bleibt kritisch. Die Feuerwehren waren im Dauereinsatz.

Bundesheer im Einsatz

Am Sonntagvormittag kündigte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) nach einem Telefonat mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) an, dass das Bundesheer ab sofort in Form eines Assistenzeinsatzes im Bezirk Oberwart verfügbar ist, berichten Medien. Diese Maßnahme soll die lokalen Einsatzkräfte entlasten und die Bewältigung der Schäden beschleunigen.

Unterstützung durch Straßenbauämter

Zusätzlich werden alle Mitarbeiter der Straßenbauämter des Landes im handwerklichen Dienst in ihre Dienststellen beordert. Von dort aus werden sie zu den besonders betroffenen Überschwemmungsgebieten im Bezirk Oberwart entsendet, um die Einsatzkräfte bei allen erforderlichen Arbeiten zu unterstützen. Das Land organisiert auch die nötigen technischen Hilfsmittel, beispielsweise für die Beseitigung von Verklausungen.

Finanzielle Hilfe aus dem Katastrophenfonds

Landeshauptmann Doskozil versicherte, dass die erforderlichen finanziellen Mittel aus dem Katastrophenfonds des Landes bereitgestellt werden, um den betroffenen Menschen und Gemeinden die notwendige Unterstützung zukommen zu lassen. Diese finanzielle Hilfe soll schnell und unbürokratisch abgewickelt werden und umfasst auch Schäden, die von Versicherungen nicht abgedeckt werden. Doskozil dankte allen Hilfskräften für ihren Einsatz und betonte die Bedeutung der raschen und umfassenden Hilfe für die betroffenen Regionen. „Das Land wird Sorge dafür tragen, dass die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, um von Schäden betroffenen Menschen und Gemeinden die nötige Unterstützung zu geben“, so der Landeshauptmann. Neben dem Burgenland ist auch die Steiermark stark betroffen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.06.2024 um 11:27 Uhr aktualisiert