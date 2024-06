Vom Handyfund zum Diebstahlverdacht: Pensionist wollte nur helfen

Es war diesen Samstag, als der ÖBB-Pensionist mit dem Fahrrad am Weg zum Waldfriedhof war, um am Grab seiner Mutter eine Kerze anzuzünden, es war ihr Sterbetag. Auf dem Weg dorthin kam er vor einem Haus in Völkendorf an einem Schutzweg vorbei und entdeckte mitten auf der Straße liegend ein Handy, das jemand offensichtlich verloren hatte.

Er wollte nur helfen

„Es fuhren ständig Autos herum da nahm ich es mit um es abzugeben, sonst wäre es wohl kaputt gegangen“, so der Pensionist im Gespräch mit 5 Minuten. Dann machte er einen Fehler, den er jetzt sehr bereut: „Ich bin damit noch zum Grab der Mutter gefahren und habe das Handy anschließend in einem Lokal in der Nähe der Fundstelle abgeben wollen. Ich hätte damit wohl direkt zur Polizei fahren sollen“. Denn was er nicht wusste: Das Handy war mit einem GPS-Tracker verbunden.

Handy entrissen

„Plötzlich stürmte ein Mann mit einem Kind und einem Laptop in der Hand bei der Tür herein, entriss mir das Handy und schrie „Sie wollten das Handy wohl stehlen, sie waren damit schon am Waldfriedhof unterwegs ich habe alles im Internet verfolgt“. Sprachs und weg war er wieder. Jetzt versteht der Pensionist die Welt nicht mehr und weiss nur eines für die Zukunft: „Wenn irgendwo was liegt, dann soll es dort bleiben, ich habe jetzt, spät aber doch, eine bittere Lebenserfahrung machen müssen. Das reicht mir.“