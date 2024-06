Wiener Städtische feiert 200-jähriges Jubiläum in Velden

Veröffentlicht am 9. Juni 2024, 11:46 / ©LPD/Höher

Der Landeshauptmann Peter Kaiser gratulierte zum Jubiläum und rückte das Engagement der Versicherung im sozialen, kulturellen und sportlichen Bereich in den Vordergrund. „Viele Veranstaltungen und Initiativen wären ohne die Unterstützung der Wiener Städtischen nicht möglich“, betonte Kaiser.

Zahlreiche Gäste

Ferdinand Bucher, Landesdirektor Kärnten und Osttirol, hieß die zahlreichen Gäste, unter ihnen Landtagspräsident Reinhart Rohr, Bischof Josef Marketz, Militärkommandant Philipp Eder und mehrere Vertreter der Vienna Insurance Group herzlich willkommen.

Die Wiener Städtische

Die Wiener Städtische ist Teil der Vienna Insurance Group, der größten Versicherungsgruppe in Zentral- und Osteuropa. In Kärnten und Osttirol sind 217 Personen für die Versicherung tätig, die sich in elf Geschäftsstellen um 180.000 Kunden kümmern.