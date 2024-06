Tragödie im Gailtal: Vermisste Urlauberin tot aufgefunden

Wie wir berichteten, wurde gestern eine 26-jährige deutsche Urlauberin von einem 38-jährigen Mann aus dem Bezirk Hermagor als vermisst gemeldet, nachdem sie in ihrem Auto auf einem Parkplatz vor der Rudnigalm übernachtet hatte und in der Früh nirgends aufzufinden war. Nachdem die Suchaktion gestern keinen Erfolg brachte, wurde sie heute in den frühen Morgenstunden fortgesetzt. Wie das Gailtal-Journal nun berichtet, hat die Geschichte kein Happy End: Die Frau wurde demnach heute im Trog-Zweikofelgebiet am Nassfeld tot aufgefunden. Die genauen Todesumstände sind noch unklar und werden nun untersucht.