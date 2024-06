Beeindruckendes Engagement der Villacher Feuerwehrjugend

Am Samstag, den 8. Juni, fand in Ferndorf der Bezirksjugendleistungsbewerb der Bezirke Villach-Land und Villach-Stadt am Sportplatz statt, an dem insgesamt 258 Jugendliche teilnahmen. Darunter waren 110 Teilnehmer im Einzelbewerb und 27 Gruppen, die ihr Können beim Löschangriff und beim Staffellauf unter Beweis stellten.

Von der Hindernisbahn bis zum Staffellauf

Die Veranstaltung war eine beeindruckende Demonstration des Engagements und der Fähigkeiten der jungen Feuerwehrmitglieder in der Region und der Gastgruppen aus den anderen Bezirken des Landes. Die Atmosphäre auf dem Sportplatz war mit Spannung und Eifer erfüllt. Von der Hindernisbahn bis zum Staffellauf zeigten die Teilnehmer beeindruckende Leistungen und ein hohes Maß an Professionalität, was auf ihre harte Arbeit und ihr Training hinweist.

Zahlreiche Zuschauer

Die Veranstaltung zog auch zahlreiche Zuschauer an, darunter stolze Eltern, Geschwister und Feuerwehrmitglieder, die die Jugendlichen enthusiastisch anfeuerten. Der Bezirksjugendleistungsbewerb war zweifellos ein Erfolg und ein Beweis für die Hingabe und das Talent der jugendlichen Feuerwehrmitglieder. Das Bezirksfeuerwehrkommando bedankt sich bei allen Organisatoren, Helfern, Unterstützern und Jugendgruppen.