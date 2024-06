Kind auf Fahrrad übersehen: Autolenker kollidiert mit Mädchen (4)

Veröffentlicht am 9. Juni 2024, 12:53 / ©ÖAMTC/Helge Bauer

Das vierjähriges Mädchen bog, in Begleitung der Erziehungsberechtigten, mit ihrem Kinderfahrrad nach links zum Gehsteig der Schiffmühlenstraße ein. In weiterer Folge versuchte das Kind die Schiffmühlenstraße zu übersetzen, wobei es zur Kollision mit dem PKW kam. Das Kind kam zu Sturz und wurde verletzt. Es wurde durch den Wiener Rettungshubschrauber „Christophorus“ in ein Spital gebracht.

Das Mädchen trug einen Helm

Nach derzeitigen Erhebungen ist davon auszugehen, dass das Kind keinen Fahrradhelm getragen haben soll. Fahrradunfälle können schwere Kopfverletzungen zur Folge haben. Hierbei können Verletzungen durch das Tragen eines gut angepassten Fahrradhelms, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene, vermieden werden. Kinder unter zwölf Jahren müssen einen Fahrradhelm tragen. Verantwortlich dafür, dass das Kind den Helm auch trägt, ist die jeweilige Aufsichtsperson. Das gilt auch für Kinder unter zwölf Jahren, die in einem Fahrradanhänger befördert oder auf einem Fahrrad mitgeführt werden.