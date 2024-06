Schwerverletzter während Hagelsturm von Berg gerettet

Am Samstagnachmittag war eine Wandergruppe von neun Personen vom Hackentörl zur Hackenalm in Seewiesen unterwegs. Als sich einer von den Wanderern am Bein schwer verletzte, wählten die Begleiter sofort den Notruf. Die Zeit drängte, denn ein drohendes Hagelgewitter zeichnete sich bereits am Himmel ab.

Hagel und starker Regen

Die Bergrettung Turnau und die Feuerwehr machten sich auf den Weg, unterstützt vom Rettungshubschrauber Christophorus 17. Doch kurz darauf setzten Hagel und starker Regen ein, was die Rettungsaktion für die acht Bergretter zu einer gewaltigen Herausforderung machte.

Vom Berg ins Krankenhaus

Am Unfallort eingetroffen, leisteten die Rettungskräfte der schwerverletzten Person sofortige medizinische Hilfe und brachten sie vom Berg ins Krankenhaus. Laut Medienberichten erreichten auch die übrigen Mitglieder der Wandergruppe sicher das Tal.