Entwicklungskonzept: Entlastungspaket für Kärntner Gemeinden beschlossen

Veröffentlicht am 9. Juni 2024, 13:19 / ©Rosie Orasch

Das Örtliche Entwicklungskonzept (ÖEK) ist die Grundlage für die gesamte zukünftige Gestaltung und somit das zentrale Planungsinstrument einer Gemeinde. Das Kärntner Raumordnungsgesetz sieht derzeit vor, dass es bis 1. Jänner 2027 zu überarbeiten ist – was nahezu alle Kärntner Gemeinden vor massive Probleme stellt. Denn es herrscht ein Engpass bei geeigneten Planungsbüros, was gleichzeitig die Kosten für die Konzepterstellung in die Höhe schießen hat lassen.

Entlastungsschritte geplant

Um die Gemeinden bei beidem zu entlasten, haben die für Raumordnung und Gemeinden zuständigen Referenten, Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber und Landesrat Daniel Fellner, sich nun auf zwei Maßnahmen geeinigt, die am 4. Juni in der Regierungssitzung präsentiert wurden: eine Verlängerung der gesetzlichen Frist und eine finanzielle Unterstützung bei der Erstellung der ÖEKs. Konkret soll die Frist auf acht Jahre (1. Jänner 2030) verlängert werden, und zwar im Zuge der geplanten Gesetzesnovellierung für das 1. Kärntner Energiewendegesetz.

Basisförderung plus Modulförderung

Die finanzielle Unterstützung baut auf einer Basisförderung durch Bedarfszuweisungen und einer Modulförderung über Landesmittel auf. Hier geht es – auch aufgrund der ohnehin angespannten Finanzlage der Gemeinden – um eine Entlastung bei den anfallenden Kosten. „Mit diesem Fördermodell gelingt es uns, die Gemeinden in einer ohnehin schwierigen Zeit wesentlich zu entlasten. Das wird in unseren Gemeinden zu erheblichen Erleichterungen führen und den Druck in ihrer örtlichen Gestaltungsarbeit herausnehmen“, betont Fellner.

Bis zu 1,4 Millionen Euro pro Jahr für die Gemeinden

Ausgehend von den höchstmöglichen Fördersätzen stellen die beiden Referenten bis zu 1,4 Millionen Euro pro Jahr für die Gemeinden zur Verfügung, wobei die höchstmögliche Fördersumme pro Gemeinde 55.000 Euro beträgt. Die Förderung ist degressiv gestaltet, das heißt 2024 und 2025 gibt es mehr Mittel – bis zu 30.000 Euro – als die darauffolgenden Jahre. Die Module sind Schwerpunktthemen in den ÖEK, wie z. B. Ortskernbelegung oder Leerstandsaktivierung, die zusätzlich zu den gesetzlich vorgegebenen Mindeststandards von den Gemeinden erarbeitet werden sollen. Dafür können zwischen 5.000 Euro und 12.500 Euro an Förderung pro Modul abgeholt werden. Es soll ein Anreiz sein, damit Gemeinden zentrale Entwicklungsthemen, die auch im Regierungsprogramm verankert sind, berücksichtigen. Beispielsweise ist das Modul „Energieraumordnung und Klimaschutz“ von jeder Gemeinde verpflichtend zu bearbeiten. Insgesamt müssen die Gemeinden zwei Module bearbeiten, maximal drei werden gefördert.

„Gemeindearbeit zukunftsfit und nachhaltig gestalten“

„Durch die gemeinsamen Anstrengungen und die Bündelung unserer Ressourcen gelingt uns hier ein wichtiger Impuls, die Gemeindearbeit zukunftsfit und nachhaltig zu gestalten. Gleichzeitig werden durch die Schwerpunktsetzung in den Bereichen der Nachhaltigkeit die Weichen für eine erstrebenswerte und chancenreiche Zukunft gestellt. Ich freue mich hier auch weiterhin referatsübergreifend konstruktive Zukunftsarbeit leisten zu können“, so Fellner abschließend.