Gestern wurde der Wörthersee gerockt

Meteorologisch kommt der Sommer zwar gerade erst auf Touren. Gefeiert darf aber schon

werden. Am Samstag stieg im Kelag-Schaukraftwerk am Wörthersee die Antenne Kärnten

Sommerparty am See. Bei Spaß und guter Stimmung erlebten die Besucher auch musikalisch einen unvergesslichen Abend. Das Line-up mit Heimvorteil wurde dem Motto „WörtherBeats“ mehr als gerecht. Die Besucher tanzten zu RIAN, Matakustix und DJ Dropchainers ihren Sommernachtstraum in Gelb.

©Vanray RIAN, MATAKUSTIX und DJ DROPCHAINERS mit Antenne Kärntens Morgenshow-Moderator Ben Maruschek und Programmchef Timm Bodner.

Die nächste Party steigt am 21. Juli

Tickets für die Sommerparty gab es exklusiv über den Antenne Club zu gewinnen. Und die nächste Chance wartet schon: Antenne Kärnten holt am 21. Juli Robin Schulz, Glockenbach und Cyril auf die Schlosswiese Moosburg UND hat für einen Kärntner DJ einen exklusiven Platz im Line-up auf der großen Bühne.