Spezialkräfte im Einsatz: Mann aus Mur gerettet

Veröffentlicht am 9. Juni 2024, 13:34

Am heutigen Vormittag wurde die Berufsfeuerwehr Graz zu einem Einsatz in der Nähe der Mur alarmiert. Eine Person trieb südlich der Seifenfabrik in den Fluten des Flusses und löste damit eine Alarmkette aus. Die Spezialkräfte rückten unverzüglich aus, unterstützt von der Polizei und den Rettungskräften vor Ort. Die Spezialkräfte konnten zusammen mit der Rettung und der Polizei die männliche Person beim Murkraftwerk aus der hochwasserführenden Mur retten.