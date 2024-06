Klagenfurter und Villacherin rudern zur EM nach Polen

Veröffentlicht am 9. Juni 2024, 14:53 / ©KK

Der österreichische Ruderverband nominierte den Klagenfurter Vinzenz Zwick vom Ruderverein Albatros und die Villacherin Antonia Gigacher vom Villacher Ruderverein von 1881 für die Coastal Beach Sprint EM, die vom 22. bis 23. Juni in Danzig in Polen stattfinden wird. Zwick und Gigacher starten für Österreich im U19CMix2x.

Sponsoren gesucht

Die beiden jungen Kärntner rudern sich an die Europaspitze und tragen die Kärntner Farben in die Welt hinaus. Da der Österreichische Rudersport für die gesamte Europameisterschaft lediglich ein Budget von 10.000 Euro zur Verfügung stellt, müssen Athletin und Athlet für Flüge und Rennanzüge jeweils 2.000 Euro aus eigener Tasche bezahlen. Aus diesem Grund suchen die Sportler noch nach Sponsoren, die ihnen unter die Arme greifen und dabei helfen, den Kärntner Rudersport in die Welt hinauszutragen.

RV Albatros Friedelstrand 11

A-9020 Klagenfurt am Wörthersee Tel.: +43 · (0)463 · 21153

[email protected]