Der Jahreskirchtag Seltschach findet bald wieder statt

Der Jahreskirchtag in Seltschach findet bald wieder statt.

Der Jahreskirchtag in Seltschach findet bald wieder statt.

Veröffentlicht am 9. Juni 2024, 15:25 / © Burschenschaft Seltschach - Agoritschach

Auch heuer findet wieder der beliebte Jahreskirchtag in Seltschach, Gailtal, statt. Am 22. Juni 2024 startet der Vorkirchtag ab 21 Uhr. Danach gibt es noch zwei Tage, um den Kirchtag voll auszuschöpfen. Die Burschenschaft Seltschach-Agoritschach lädt alle herzlich ein, vorbeizuschauen.

Buntes Programm in Seltschach

Der Vorkirchtag findet am 22. Juni statt und startet ab 21 Uhr. Die Volkspartie spielt live. Am Sonntag gehts dann weiter, um 9 Uhr findet die Heilige Messe in der Filialkirche Seltschach satt. Frühschoppen kannst du im Festzelt. Dort spielen die Jungen Gailtaler. Ab 15 Uhr gibt es das Kufenstechen mit Lindentanz und die Verlosung des Maibaumes. Live Musik dazu liefern die Alpenpiraten.

Der Kirchtags-Montag

Montag, 24. Juni 2024 gibt es ab 11 Uhr wieder die Heilige Messe in der Filialkirche Seltschach. Ab 13.30 Uhr dann die Abfahrt zum Kirchtagsladen. Ab 20 Uhr spielen dann wieder die Jungen Gailtaler.