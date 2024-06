Nach starken Unwetter: So sieht es derzeit in Hartberg-Fürstenfeld aus

Schwere Unwetter und Starkregen entlang des Lungitztals, Lafnitztals und des Pinkatals zogen gestern Abend und Nacht über den Bezirk. Es gab und gibt teilweise noch immer massive Überflutungen in mehreren Gemeinden – Schäffern, Ehrenschachen, Rohrbac, Lafnitz, Wörth, Neudau, Bad Waltersdorf.

Einsatzbeginn

Einsatzbeginn war gestern um 20 Uhr. Die Katastrophe für den Bezirk wurde um 22 Uhr ausgerufen. Der Krisenstab der Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld ist seit ca. 8 Uhr im Einsatz. Es sind Hunderte Keller und Straßen überflutet, in Lafnitz gab es einen Dammbruch.

Pflegeheim musste evakuiert werden

In den frühen Morgenstunden musste das Pflegeheim Neudau evakuiert und die Bewohner in Krankenhäuser gebracht werden. Zwei Brücken in Kleinlungitz und Schäffern wurden weggeschwemmt, eine Brücke in Unterlungitz ist derzeit noch in Abklärung, mehrere Brücken in Vorau wurden ebenfalls weggespült. Teilweise sind betroffene Häuser derzeit überhaupt nicht erreichbar.

Putenfarmen betroffen

Zwei Putenfarmen mit 3000 bzw. 4000 Puten in Oberrohr und Unterlungitz sind ebenfalls betroffen. Ein großer Teil des Bestandes ist verendet, viele weitere sind noch gefährdet, verendete Tiere wurden abgeschwemmt und verteilen sich auf derzeit rund acht Kilometer.

Hochrangige Straßen gesperrt

Mehrere hochrangige Straßen – B50, B54, L 401, 402 und 455 – und viele Gemeindestraßen mussten vorübergehend oder dauerhaft gesperrt werden. Die L 422 im Bereich Limbach und die L 423 im Bereich Schäffernsteg wurden teilweise unterspült und sind damit nicht mehr befahrbar und teilweise komplett weggerissen.

Versorgungsinfrastruktur unterbrochen

In vielen Bereichen wurde auch die Versorgungsinfrastruktur, wie Wasser- und Stromleitungen sowie Kanäle freigespült bzw. unterbrochen. Mehrere Kläranlagen (St. Johann in der Haide und Sebersdorf) wurden überschwemmt und sind außer Betrieb. Die Gemeinde Schäffern ist von einem flächendeckenden Stromausfall betroffen. Teile der Gemeinde sind im Moment nicht erreichbar. Das Ortsgebiet von Schäffern ist aktuell nur über die A2 erreichbar.

Heizöltanks weggespült

Mehrere Heizöltanks in den betroffenen Gemeinden sind aufgeschwommen und teilweise weggespült worden. Bei einem Rückhaltebecken in Bad Waltersdorf gab es ein technisches Gebrechen wodurch rund 1000 Kubikmeter Wasser ausgeflossen sind. Die Flutwelle ist derzeit nach Bad Blumau und weiter nach Süden unterwegs.

200 Mann im Einsatz

Die Lage im Feuerwehrbereich Fürstenfeld ist derzeit stabil. Überflutungen sind schwerpunktmäßig in Bierbaum und Bad Blumau aufgetreten. 20 Feuerwehren mit rund 200 Mann arbeiten die Lagen derzeit ab. Die Entwicklung aufgrund des Dammbruchs in Bad Waltersdorf wird beobachtet. Hauptsächlich sind Keller auszupumpen. Größere Katastrophenschäden, wie im nordöstlichen Bereich des Bezirks, sind bis dato nicht aufgetreten.