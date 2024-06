14-jähriger Gangster mit 1570 Euro Bargeld und Cannabis: Festnahme

Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling wurden im Zuge ihrer Streifentätigkeit auf einen 14-Jährigen im Bereich des Wilhelmsdorfer Park aufmerksam. Dieser konnte durch die Beamten als Tatverdächtiger eines wenige Stunden zuvor verübten Raubüberfalls wiedererkannt werden. Hierbei hatte der 14-Jährige einem 62-Jährigen, als dieser den Eingangsbereich seines Wohnhauses betrat, von hinten auf den Kopf geschlagen, sodass dieser zu Boden fiel. In weiterer Folge raubte er dessen Umhängetasche. Der 14-Jährige gab an, diese in einem Müllcontainer entsorgt zu haben, wo sie später durch die Beamten aufgefunden werden konnte. Bei ihm konnten weiters Suchtmittel (verm. Cannabis) Bargeld iHv € 1570,- vorgefunden und sichergestellt werden. Der 14-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Weitere Ermittlungen laufen.