Unwetter-Warnung für Kärnten: Gewitter und Hagel möglich

Um 15.15 Uhr berichtete die Unwetterzentrale, dass ein erstes Gewitter über Osttirol hinwegzog. Ein weiteres näherte sich dem Gailtal auf der Höhe von etwas Hermagor aus dem Südwesten. UWZ gibt derzeit auch eine Unwetter-Warnung für drei Kärntner Bezirke aus.

Für diese drei Kärntner Bezirke gilt eine Unwetter-Warnung

Mit Gewittern und Hageln in der nächsten Zeit kann man unter Umständen hier rechnen: Hermagor, Spittal an der Drau und Villach Land. Das zeigt die rote Unwetter-Warnung auf der UWZ-Karte. Aber auch bei der GeoSphere Austria warnt man vor möglichen Gewittern und Hagel. Für Feldkirchen gibt es eine orange Warnung vor markantem Wetter und die anderen Kärntner Bezirke sind derzeit gelb (was Vorwarnung bedeutet). Heute Vormittag hat ein Meteorologe von der GeoSphere Austria schon auf Anfrage von 5 Minuten zu den möglichen Unwettern in Kärnten gesagt: „Wenn eines entsteht, dann wird es heftig.“

©Screenshot UWZ | AUf UWZ sind drei Bezirke Kärntens rot ©Screenshot GeoSphere | Auf GeoSphere leuchtet ein Teil Kärntens in orange.