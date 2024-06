Paukenschlag bei EU-Wahl: FPÖ laut erster Prognose auf Platz 1

Heute gab es die EU-Wahl in Österreich.

Veröffentlicht am 9. Juni 2024, 17:02

Heute, 9. Juni 2024, gab es die EU-Wahl und in Österreich wurde bereits gewählt. Jetzt um 17 Uhr gibt es die ersten Prognosen. Gegen 23 Uhr folgt dann die komplette erste Hochrechnung.

Eine erste Prognose steht fest:

ÖVP : 23,5 %

: 23,5 % SPÖ : 23 %

: 23 % FPÖ : 27 %

: 27 % Grüne : 10,5 %

: 10,5 % NEOS : 10,5 %

: 10,5 % KPÖ : 3 %

: 3 % DNA: 2,5 %

Diese Wahlergebnisse bestimmen die neuen 20 Abgeordneten Österreichs im Europäischen Parlament. Die Trendprognose ist Ergebnis einer gemeinsamen Umfrage von Foresight/ARGE Wahlen/Hajek im Auftrag von ORF/APA/ATV/Puls24 unter rund 3.600 Wahlberechtigten der EU-Wahl. Die Umfrage wurde von 3. bis 8. Juni ausgeführt. Anders als die Hochrechnungen basiert die Trendprognose noch nicht auf Ergebnisdaten aus den Wahlsprengeln und ist deshalb weniger genau.

Einsatz des Bundesheers

Während des Wahlsonntags standen mehrere zehntausend Personen im Einsatz – in den Wahllokalen, den „fliegenden Wahlbehörden“ für bettlägerige Menschen und in den Gemeinde-, Bezirks- und Landeswahlbehörden sowie in der Wahlabteilung des Innenministeriums.

Überblick der Parteien und Kandidaten

Sieben Parteien traten zur Wahl an. Neben den fünf Parlamentsparteien ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS, gingen auch die KPÖ und die CoV-Maßnahmen-kritische DNA (Demokratisch – Neutral – Authentisch) ins Rennen. Die Spitzenkandidaten waren:

ÖVP : Reinhold Lopatka

: Reinhold Lopatka SPÖ : Andreas Schieder

: Andreas Schieder FPÖ : Harald Vilimsky

: Harald Vilimsky Grüne : Lena Schilling

: Lena Schilling NEOS : Helmut Brandstätter

: Helmut Brandstätter KPÖ : Günther Hopfgartner

: Günther Hopfgartner DNA: Maria Hubmer-Mogg

©Parlamentsdirektion/Bildagentur Zolles KG/Mike Ranz Harald Vilimsky freut sich über das Ergebnis der FPÖ

Ausblick und nächste Schritte

Mit den neuen Abgeordneten beginnt nun die Arbeit im Europäischen Parlament. Von 16. bis 19. Juli findet die erste Plenartagung statt, bei der eine neue Präsidentin oder ein neuer Präsident gewählt wird. Die aktuelle EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen strebt eine weitere Amtszeit an. Ob sie diese Rolle weiterhin übernehmen wird, entscheidet sich ebenfalls in den kommenden Wochen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.06.2024 um 17:10 Uhr aktualisiert